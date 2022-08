Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 4,3 Prozent auf 60,34 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,04 EUR ab. Bei 62,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 356.080 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 111,96 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 46,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,78 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 6,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,69 EUR.

Continental veröffentlichte am 09.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9.410,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.907,90 EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 09.11.2023 wird Continental schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,54 EUR je Continental-Aktie belaufen.

