Continental Aktie News: Continental wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 76,44 EUR ab.

Die Continental-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 76,44 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 76,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 65.576 Stück.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,66 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.12.2022 (54,84 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 77,56 EUR.

Continental gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

