Continental Aktie News: Continental macht am Montagvormittag Boden gut

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 62,54 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 62,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.106 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (93,29 EUR) erklomm das Papier am 11.02.2022. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 32,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,14 Prozent.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 68,55 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 10.11.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,05 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,55 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.395,60 EUR im Vergleich zu 8.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 5,94 EUR je Continental-Aktie.

