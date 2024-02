Continental Aktie News: Continental am Mittag leichter

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 73,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,4 Prozent auf 73,02 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 72,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 74,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 84.699 Stück.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Continental-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,50 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,05 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: So performt der LUS-DAX am Mittwochmittag

Freundlicher Handel: DAX präsentiert sich am Mittag fester

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingebracht