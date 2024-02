Continental Aktie News: Continental fällt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 73,66 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 73,66 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 72,76 EUR. Bei 74,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 160.237 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 7,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 58,20 EUR am 27.10.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 20,99 Prozent sinken.

Nach 1,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Continental-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,50 EUR.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,50 Prozent zurück. Hier wurden 10.240,10 EUR gegenüber 10.395,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

