Continental-Aktie aktuell: Continental gibt nach

Die Continental-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 114,50 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 14.657 Punkten tendiert. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 114,50 EUR ein. Bei 115,60 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 400 Continental-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 130,70 EUR erreichte der Titel am 08.03.2021 ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2020 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 120,94 EUR je Continental-Aktie aus. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 11,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

