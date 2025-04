Continental Aktie News: Continental am Vormittag fester

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 67,14 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 67,14 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 67,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,76 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.638 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 72,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). 8,67 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,01 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,54 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,50 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,33 EUR aus.

Continental ließ sich am 04.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10,10 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,45 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,04 EUR je Continental-Aktie.

