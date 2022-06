Continental Aktie News: Continental am Nachmittag im Minus

Die Continental-Aktie notierte um 23.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 69,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 68,46 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,52 EUR. Bisher wurden heute 197.575 Continental-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,00 EUR) erklomm das Papier am 25.06.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,46 EUR an.

Am 11.05.2022 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,89 Prozent auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10.258,90 EUR umgesetzt.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 09.08.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 9,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

