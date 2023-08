Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 68,30 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 68,30 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 68,12 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,06 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 84.260 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Mit einem Zuwachs von 16,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2022 Kursverluste bis auf 44,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 35,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 70,40 EUR für die Continental-Aktie.

Continental gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,04 EUR gegenüber -1,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 7,64 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie springt hoch: Continental plant womöglich Aufspaltung

Diese Aktien gehörten zu den ersten Mitgliedern im Dow Jones-Index

Vitesco Technologies-Aktie im Minus: Vitesco hat strategische Kooperation mit Baosteel vereinbart