Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag behauptet

Die Aktie von Continental zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Continental-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 69,48 EUR.

Mit einem Wert von 69,48 EUR bewegte sich die Continental-Aktie um 09:05 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 70,12 EUR. Das Tagestief markierte die Continental-Aktie bei 69,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.320 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,05 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 01.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,40 EUR je Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,26 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.444,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,64 EUR je Continental-Aktie belaufen.

