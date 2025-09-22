DAX23.650 +0,5%ESt505.478 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Aktie im Blick

Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Dienstagmittag vor

23.09.25 12:05 Uhr
Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Dienstagmittag vor

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 56,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
56,74 EUR 1,16 EUR 2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:47 Uhr 1,2 Prozent. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,00 EUR. Mit einem Wert von 56,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 109.886 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,98 EUR ab. Mit Abgaben von 27,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,38 EUR je Continental-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 6,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
08:01Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Continental BuyUBS AG
19.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Continental BuyUBS AG
11.09.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Continental AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen