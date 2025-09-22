Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Dienstagmittag vor

Aktie im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 56,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:47 Uhr 1,2 Prozent. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,00 EUR. Mit einem Wert von 56,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 109.886 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 59,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,98 EUR ab. Mit Abgaben von 27,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,38 EUR je Continental-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2025 6,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus

Continental-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold