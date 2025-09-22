DAX23.647 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Vormittag vor

23.09.25 09:26 Uhr
Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Vormittag vor

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 56,34 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 56,34 EUR zu. Bei 56,34 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 19.339 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (59,81 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,98 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 27,27 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,38 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 6,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

