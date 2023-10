Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 59,70 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 59,70 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,68 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 60,72 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 52.503 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,24 EUR) erklomm das Papier am 09.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (48,35 EUR). Mit Abgaben von 19,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,00 EUR.

Continental ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,40 Prozent auf 10.425,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 07.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab