Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag höher

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 60,60 EUR nach oben.

Das Papier von Continental legte um 09:04 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 60,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Continental-Aktie sogar auf 60,90 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,52 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 832 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,53 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 48,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 20,20 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 73,00 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,26 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.425,90 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Continental einen Umsatz von 9.444,10 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Continental am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Continental rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,74 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Start des Freitagshandels

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab