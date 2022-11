Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 55,66 EUR abwärts. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,92 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,60 EUR. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 183.492 Aktien.

Am 23.11.2021 markierte das Papier bei 108,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 44,31 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,61 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 74,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 10.11.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10.395,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Continental-Bilanz für Q4 2022 wird am 09.03.2023 erwartet.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

