Continental Aktie News: Continental verteidigt am Nachmittag Tendenz

Die Aktie von Continental zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 68,98 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Continental-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 68,98 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,44 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 68,78 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,02 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 58.705 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.12.2022 bei 54,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 21,28 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 73,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,05 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.240,10 EUR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,57 EUR je Continental-Aktie.

