Continental Aktie News: Continental mit Aufschlag

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 93,38 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX, der zurzeit bei 15.669 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 94,68 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 75.140 Continental-Aktien.

Am 07.06.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 118,65 EUR. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2021 Kursverluste bis auf 87,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 111,42 EUR je Continental-Aktie an. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

