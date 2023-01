Continental Aktie News: Continental verteuert sich am Dienstagvormittag

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 63,76 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Continental-Aktie bei 64,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,98 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.671 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2022 markierte das Papier bei 93,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Mit einem Kursverlust von 43,90 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 68,55 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Continental ein Ergebnis je Aktie von 1,55 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.395,60 EUR – ein Plus von 29,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 8.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2022 5,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com