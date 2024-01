Continental Aktie News: Continental gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 72,88 EUR zu.

Die Continental-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 72,88 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 73,22 EUR. Bei 73,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.011 Continental-Aktien.

Bei 79,24 EUR markierte der Titel am 09.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,73 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 58,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 25,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 83,13 EUR angegeben.

Continental ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR im Vergleich zu 10.395,60 EUR im Vorjahresquartal.

Die Continental-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,40 EUR je Continental-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

