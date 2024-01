Continental Aktie News: Continental am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 72,90 EUR zu.

Das Papier von Continental konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 72,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 73,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100.861 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 58,20 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Continental dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 06.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,40 EUR in den Büchern stehen haben wird.

