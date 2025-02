Continental Aktie News: Continental gewinnt am Montagmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 70,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 70,24 EUR zu. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 70,62 EUR. Bei 70,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 83.387 Continental-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,16 EUR) erklomm das Papier am 28.02.2024. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 6,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (51,02 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 27,36 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,19 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 78,33 EUR für die Continental-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Continental am 11.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,43 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,98 Prozent auf 9,83 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,24 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Continental am 04.03.2025 präsentieren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 05.03.2026 präsentieren.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert schlussendlich

Schwacher Handel: LUS-DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Optimismus in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittag