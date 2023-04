Continental Aktie News: Continental am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Continental 66,28 EUR

Um 11:48 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 66,28 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,64 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.470 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,36 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,31 EUR fiel das Papier am 01.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 49,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,60 EUR aus.

Continental gewährte am 08.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Continental hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 10.270,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.599,30 EUR umgesetzt.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 09.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Continental.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,39 EUR je Continental-Aktie belaufen.

