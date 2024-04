Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Mittwochnachmittag zu

So bewegt sich Continental

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 63,38 EUR.

Das Papier von Continental konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 63,38 EUR. Die Continental-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 63,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.921 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (58,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Continental-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR aus. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 82,00 EUR.

Continental veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 10,24 Mrd. EUR, gegenüber 10,27 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,30 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 8,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

