Continental Aktie News: Continental verliert am Mittag

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 60,76 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 60,76 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 60,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 60,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.042 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 22,50 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 58,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 81,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Continental am 08.05.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,27 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,91 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 9,79 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Continental wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 8,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start fester

XETRA-Handel: DAX klettert zum Start

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verloren