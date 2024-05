Continental Aktie News: Continental fällt am Vormittag

MTU Aero Engines-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die MTU Aero Engines-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Donnerstagshandel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX nachmittags

NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor 10 Jahren verdient

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schließt im Plus

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start in Rot

Heute im Fokus

Deutsche Wirtschaft zieht zu Jahresbeginn nur leicht an. Netz lacht über Fehler in KI-Überblicken von Google-Suche. So viel hat NVIDIA-CEO Jensen Huang im vergangenen Jahr verdient. Dieser US-Bundesstaat investiert dreistellige Millionensumme in Bitcoin-ETFs.