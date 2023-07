Continental Aktie News: Continental am Montagmittag gesucht

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 74,22 EUR.

Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 74,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 74,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 84.969 Stück.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 6,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 44,31 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.10.2022). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 40,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 71,40 EUR je Continental-Aktie an.

Continental gewährte am 10.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,91 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,23 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.283,20 EUR – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 9.278,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Continental am 09.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 07.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

