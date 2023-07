Continental Aktie News: Continental am Nachmittag in Grün

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 74,00 EUR.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 74,00 EUR zu. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,38 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 138.284 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Continental-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2022 bei 44,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,12 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 71,40 EUR für die Continental-Aktie.

Am 10.05.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,23 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.283,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 9.278,30 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 07.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2023 7,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

