Continental Aktie News: Continental tendiert am Montagvormittag nordwärts

Continental im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 72,58 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Continental-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,58 EUR. Bei 72,58 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,84 EUR. Zuletzt wechselten 10.138 Continental-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,24 EUR erreichte der Titel am 09.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 9,18 Prozent zulegen. Am 01.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,31 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 71,40 EUR angegeben.

Am 10.05.2023 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.283,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.278,30 EUR in den Büchern standen.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Continental dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,48 EUR fest.

