Continental Aktie News: Continental verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Die Continental-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 60,66 EUR. Kurzfristig markierte die Continental-Aktie bei 60,66 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 59,84 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 21.950 Stück.

Bei einem Wert von 111,96 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2021). Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 45,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 56,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit einem Kursverlust von 6,83 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Continental am 09.08.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,43 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.410,10 EUR im Vergleich zu 9.907,90 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 09.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Continental-Aktie: Im Sog des "Orkans"

Continental-Aktie schlussendlich tiefer: Trotz Millionenverlust blickt Continental optimistisch auf das zweite Halbjahr

Ausblick: Continental öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Continental