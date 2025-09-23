DAX23.604 ±-0,0%ESt505.469 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.035 +1,3%Euro1,1753 -0,5%Öl68,28 +0,7%Gold3.760 -0,1%
So bewegt sich Continental

Continental Aktie News: Continental verliert am Mittag

24.09.25 12:05 Uhr
Continental Aktie News: Continental verliert am Mittag

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 55,60 EUR.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 55,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 55,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 113.517 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,16 EUR fiel das Papier am 08.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,98 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,13 EUR aus.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,26 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Aktienempfehlung Continental-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Underperform in jüngster Analyse

Aktien von Continental und Aumovio nach Abspaltung im Fokus

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
23.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
23.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
23.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Continental BuyUBS AG
19.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
01.09.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
18.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
19.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
15.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
04.09.2025Continental UnderperformBernstein Research

