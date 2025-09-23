Continental Aktie News: Continental verliert am Mittag
Die Aktie von Continental gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 55,60 EUR.
Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 55,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Continental-Aktie bei 55,48 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,54 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 113.517 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2025 bei 59,81 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,16 EUR fiel das Papier am 08.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,98 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,11 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,13 EUR aus.
Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,26 EUR je Aktie belaufen.
Aktienempfehlung Continental-Aktie: Barclays Capital bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Bernstein Research verleiht Continental-Aktie Underperform in jüngster Analyse
Analysen zu Continental AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|23.09.2025
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|Continental Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.2025
|Continental Underperform
|Bernstein Research
