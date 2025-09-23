Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

So bewegt sich Continental

Die Aktie von Continental gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Continental befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 56,72 EUR ab.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 56,72 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 56,34 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.382 Continental-Aktien.

Bei 59,81 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 5,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,44 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,11 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,13 EUR.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,26 EUR je Aktie.

