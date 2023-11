Continental Aktie News: Continental präsentiert sich am Freitagmittag fester

So bewegt sich Continental

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Continental. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 70,12 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 70,12 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,52 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 188.277 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,01 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,30 EUR. Dieser Wert wurde am 08.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 29,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 75,22 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,05 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 7,57 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

