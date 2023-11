Continental Aktie News: Anleger greifen bei Continental am Freitagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 70,46 EUR.

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 70,46 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Continental-Aktie bei 71,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 268.030 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 11,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.12.2022 bei 54,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 29,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,22 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.11.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,05 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.240,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.395,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent verringert.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

