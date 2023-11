Continental Aktie News: Continental am Vormittag gefragt

Blick auf Continental-Kurs

Die Aktie von Continental zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 71,20 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Continental-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 71,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 71,34 EUR. Bei 70,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.767 Continental-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. 11,29 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.12.2022 Kursverluste bis auf 54,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,74 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 75,22 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -1,05 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.395,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Continental dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 7,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Siemens- und Continental-Aktie fester: Nach Ende von Conti-Werk in Gifhorn bietet Siemens Mobility Job-Perspektiven

Hot Stocks heute: Conti steht vor der Abspaltung, Tonies glänzt in Nordamerika und Siemens erwacht

Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX steigen