Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Mittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 72,30 EUR ab.

Die Continental-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 72,30 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 72,00 EUR. Bei 72,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 80.139 Stück gehandelt.

Am 09.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,24 EUR. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 8,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 58,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 24,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,13 EUR für die Continental-Aktie.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,49 EUR gegenüber -1,05 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.395,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 07.03.2024 gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 7,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

