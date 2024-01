Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 72,58 EUR.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 72,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,40 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,44 EUR. Zuletzt wechselten 14.121 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 79,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 8,40 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,81 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,13 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -1,05 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,50 Prozent auf 10.240,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.395,60 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Continental rechnen Experten am 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Continental-Aktie in Höhe von 7,40 EUR im Jahr 2023 aus.

