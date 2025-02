Continental Aktie News: Continental am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 70,34 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 70,34 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Continental-Aktie bis auf 70,08 EUR. Bei 70,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.609 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 75,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.02.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Continental-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,19 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 78,33 EUR.

Continental gewährte am 11.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,49 EUR je Aktie verdient. Continental hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Continental am 04.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,27 EUR je Aktie.

