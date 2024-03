Continental Aktie News: Continental am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 66,12 EUR.

Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 66,12 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,92 EUR aus. Bei 66,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47.988 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,20 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,57 EUR. Im Vorjahr hatte Continental 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 08.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.270,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Continental möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

