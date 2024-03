Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 65,78 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Continental-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 65,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Continental-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,60 EUR aus. Bei 66,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 140.982 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,20 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 13,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,57 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 82,50 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 10.240,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10.270,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 8,66 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

