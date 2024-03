Continental Aktie News: Continental am Vormittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Continental

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,30 EUR an der Tafel.

Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,30 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,46 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Continental-Aktie bisher bei 66,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.554 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 78,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 58,20 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,22 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,57 EUR je Continental-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,50 EUR.

Am 08.11.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,49 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.240,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.270,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 8,66 EUR je Continental-Aktie.

