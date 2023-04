Continental Aktie News: Continental am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Continental 63,72 EUR

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 63,56 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Continental-Aktie bis auf 63,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 127.763 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 79,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 19,79 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,31 EUR am 01.10.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Continental-Aktie 43,44 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,60 EUR.

Continental ließ sich am 08.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 83,43 Prozent auf 10.270,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.599,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 09.05.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

