Continental Aktie News: Continental tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 62,88 EUR abwärts.

Die Continental-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 62,88 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 62,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 63,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.307 Continental-Aktien.

Am 02.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 24,68 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Continental-Aktie derzeit noch 7,44 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Continental-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,00 EUR je Continental-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Continental in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Continental.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 8,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

