Continental Aktie News: Continental am Donnerstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 61,92 EUR.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,1 Prozent auf 61,92 EUR nach. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 61,90 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 63,02 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.594 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Gewinne von 26,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 58,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,44 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,00 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 08.11.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 10,24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,27 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Continental-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Continental-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,02 EUR fest.

