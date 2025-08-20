Continental Aktie News: Continental am Montagmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 76,06 EUR.

Die Continental-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 76,06 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Continental-Aktie bis auf 76,00 EUR. Bei 76,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.478 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Continental-Aktie damit 3,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Continental-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,44 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Continental 2,50 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 81,13 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4,86 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Continental 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,08 EUR je Continental-Aktie.

