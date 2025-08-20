Continental Aktie News: Continental gibt am Montagnachmittag ab

DAX24.332 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.422 -0,5%Nas21.509 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Continental gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 76,08 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Continental-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 76,08 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 75,86 EUR. Bei 76,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 33.050 Stück.

Bei 78,68 EUR markierte der Titel am 29.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Continental-Aktie derzeit noch 3,42 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 49,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Continental-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,44 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 legte Continental die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR gegenüber 1,52 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 8,08 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

