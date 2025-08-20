Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag stabil

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Continental zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 76,24 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 76,24 EUR zeigte sich die Continental-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,30 EUR an. Der Kurs der Continental-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 76,16 EUR nach. Bei 76,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.868 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 markierte das Papier bei 78,68 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,20 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 51,02 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 33,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

