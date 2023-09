Continental Aktie News: Continental tendiert am Montagmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Continental gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 64,32 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 64,32 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,02 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.922 Continental-Aktien.

Am 09.03.2023 markierte das Papier bei 79,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Continental-Aktie 23,20 Prozent zulegen. Am 01.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 44,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,00 EUR für die Continental-Aktie aus.

Am 09.08.2023 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,26 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Continental mit einem Umsatz von insgesamt 10.425,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,40 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,47 EUR in den Büchern stehen haben wird.

