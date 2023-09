Continental Aktie News: Continental am Montagnachmittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 64,26 EUR ab.

Die Continental-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,4 Prozent auf 64,26 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Continental-Aktie ging bis auf 63,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,52 EUR. Zuletzt wechselten 96.086 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 79,24 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 31,05 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 71,00 EUR.

Continental gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von -1,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.425,90 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.444,10 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Continental wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

