Continental Aktie News: Continental präsentiert sich stärker

Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 105,16 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 15.929 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Continental-Aktie bis auf 105,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 18.919 Continental-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2021 bei 118,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2021 (89,73 EUR).

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 115,83 EUR. Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 8,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Continental AG ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen.

Conti-Finanzchef stürzt in Dieselaffäre

Conti-Aktie schließt tiefrot: Ermittlungen gegen Ex-Manager von Continental im Abgasskandal

Vitesco beteiligt sich an kanadischer Gan Systems - Vitesco-Aktie dennoch tiefrot

