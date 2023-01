Continental Aktie News: Continental tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Das Papier von Continental legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 64,18 EUR. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 64,42 EUR zu. Bei 64,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 188.037 Continental-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2022 bei 93,29 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 31,20 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,31 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,84 Prozent würde die Continental-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 69,36 EUR angegeben.

Am 10.11.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,55 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,95 Prozent auf 10.395,60 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 09.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,92 EUR je Continental-Aktie belaufen.

